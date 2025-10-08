GRABADO el 08-10-2025

UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO ENFRENTA A PALACIO Y LA MML, ESTE JUEVES A LAS 5 P.M. en pasaenlacalle

¡Este jueves, bajamos al fondo del conflicto!En Pasa en la Calle, revelamos la tensión entre Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima por algo que está enterrado a solo 20 metros bajo tierra. Una estructura de casi 500 años desata un choque de poderes.



¿Por qué el gobierno dice que amenaza la seguridad de la presidenta Dina Boluarte?, ¿será por miedo a que se topen con esos túneles secretos de Palacio de los que se viene hablando hace tiempo?



Conéctate en vivo a las 5 p.m. por el canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como PasaenlaCalle.



PasaEnLaCalle Lima DinaBoluarte PalacioDeGobierno InfraestructuraArqueológica ConflictoEnLima



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio.

UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO ENFRENTA A PALACIO Y LA MML, ESTE JUEVES A LAS 5 P.M. en pasaenlacalle.

Ecuador: atacan a balazos vehículo de Daniel Noboa durante caravana El Comercio.

¿Cuáles son los puntos difíciles del plan de paz de Trump para Israel y Hamás? El Comercio.

¿Por qué algunos paros de transporte se acatan masivamente y otros no? El Comercio.

Dólar cae en Perú: ¿a quién afecta y beneficia el tipo de cambio más bajo en 5 años? El Comercio.

¿De qué trata el nuevo plan antinarcos de Trump contra cárteles en el Caribe? El Comercio.

Trump rompe lazos con Maduro: ¿se viene una ofensiva? El Comercio.

Paro de transportistas: 5 acuerdos claves entre gremios y el Gobierno El Comercio.

Israel recuerda el 7 de octubre: a dos años del ataque más letal de Hamás El Comercio.

Congreso y gremios acuerdan declarar en emergencia el transporte en Perú EN VIVO.

Trump rompe toda relación con Maduro: ¿se acerca una ofensiva militar? El Comercio.

¿NICOLA PORCELLA YA NO ES PERUANO? UNO MÁS ENVIVO.

Javier Milei canta rock mientras Argentina pasa por una crisis política El Comercio.

Paro de transportistas: ¿cuáles son los 5 acuerdos entre gremios y Gobierno? El Comercio.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.