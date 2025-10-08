GRABADO el 08-10-2025

Ecuador: atacan a balazos vehículo de Daniel Noboa durante caravana El Comercio

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un presunto intento de asesinato cuando su caravana fue atacada mientras se dirigía a la provincia de Cañar. Un grupo de unas 500 personas rodeó su vehículo y lanzó piedras, pero luego se hallaron daños de bala en el automóvil, según confirmó la ministra de Energía, Inés Manzano.



Cinco personas fueron arrestadas y enfrentarán cargos por terrorismo e intentodeasesinato. Pese al ataque, Noboa continuó con su agenda y envió un mensaje de firmeza a la ciudadanía.

Este hecho no es aislado: ya en septiembre su convoy fue atacado en Imbabura, mientras el país vive un tenso paro liderado por la Conaie y una creciente ola de violencia.



¿Qué hay detrás de este nuevo ataque? ¿Se trata de una escalada contra el Gobierno o de una señal de alerta sobre la situación interna del país? Aquí te contamos todo lo que se sabe.



noticiashoy breakingnews Ecuador DanielNoboa atentado terrorismo paronacional Conaie crisisEcuador seguridad



