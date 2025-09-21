GRABADO el 21-09-2025

¿Está Israel en la ofensiva final para tomar Gaza por completo? El Comercio

Israel ha iniciado su ofensiva final en la Franja de Gaza, con una operación terrestre a gran escala para tomar Ciudad de Gaza, el enclave más importante del territorio palestino. Este movimiento coincide con la publicación de un informe independiente de la ONU, que acusa a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en medio de la guerra que ya se acerca a su segundo año.



El ejército israelí advierte que la toma de control total de Ciudad de Gaza podría tomar semanas o incluso meses, mientras los combates se intensifican en calles, túneles y refugios donde aún permanecen miles de civiles atrapados.



La guerra, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás contra Israel, ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras tanto, las denuncias de la ONU añaden mayor presión internacional sobre Tel Aviv en un conflicto que sigue dividiendo al mundo.



En este video te contamos los detalles de la ofensiva, el contenido del informe de la ONU y los escenarios posibles para los próximos días en Gaza.



noticiashoy breakingnews internacionales Gaza Israel Palestina ONU Genocidio NoticiasInternacionales Hamás MedioOriente GuerraEnGaza OfensivaFinal



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



ofensiva final Israel Gaza

operación terrestre Ciudad de Gaza

ONU acusa a Israel genocidio

Israel Gaza ofensiva militar

control total Gaza Israel

guerra Israel Palestina 2025

crisis humanitaria Gaza ONU

combates Israel Hamás

ataque terrestre Israel Gaza

Ciudad de Gaza bajo ataque

genocidio Palestina ONU

Israel ofensiva semanas meses

noticias Gaza hoy Israel

ofensiva Israel informe ONU

guerra en Medio Oriente 2025

Israel Hamás conflicto

ONU acusa Israel Palestina

Israel avanza en Gaza ofensiva

operación final Gaza Israel

noticias internacionales hoy

Desde EL COMERCIO

¿Está Israel en la ofensiva final para tomar Gaza por completo? El Comercio.

Maduro ordena adiestramiento militar de civiles en barrios de Caracas El Comercio.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado Palestino y Netanyahu responde El Comercio.

FUNERAL DE CHARLIE KIRK EN VIVO: TRUMP DA DISCURSO ANTE MILES EN ARIZONA El Comercio.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER BOMBERO EN PERÚ? El Comercio.

LA REALIDAD DE LOS BOMBEROS EN LIMA Y UN INCENDIO HISTÓRICO Pasa en la Calle.

Venezuela acusa a EE.UU. de guerra no declarada en el Caribe El Comercio.

Juez desestima demanda de Trump contra The New York Times por 15 mil millones El Comercio.

Trump publica nuevo video de ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe El Comercio.

LAS PEORES TRAGEDIAS POR INCENDIOS EN LIMA El Comercio.

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?: La decisión de Disney que divide a EE.UU. El Comercio.

BOMBEROS ATRAPADOS EN EL TRÁFICO DE LIMA Y NADIE LES DA PASO Pasa en la Calle.

Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela El Comercio.

CHOLO SOY NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.