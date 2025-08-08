GRABADO el 08-08-2025

VMT: Dan último adiós a mujer que fue asesinada por su expareja en Italia

Gracias al esfuerzo de sus familiares y amigos, los restos de Geraldine Sánchez finalmente llegaron a Lima desde Italia, país donde fue asesinada por su expareja. La joven madre había viajado a Europa en busca de un nuevo comienzo junto a sus hijos. Sin embargo, el agresor cruzó la frontera para consumar el crimen.



Geraldine escapó de los constantes maltratos de Alexander Vilcher Quilla, con quien tenía un historial de violencia. El sujeto tenía medidas de alejamiento y denuncias por agresión, pero aun así viajó hasta Italia. Luego de dos meses de hostigamiento, logró ubicarla y acabar con su vida.



El caso fue cubierto por medios italianos que calificaron el asesinato como cruel y premeditado. Tras cometer el crimen, el feminicida subió a las redes sociales de la víctima una fotografía suya con la frase Mi verdadero amor.



EXIGEN JUSTICIA



Luego de intensas gestiones, el cuerpo de Geraldine fue repatriado al Perú para ser sepultado el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), lugar donde creció. La familia le dio cristiana sepultura entre lágrimas y reclamos de justicia. Hoy, sus seres queridos exigen que el asesino pague por lo que hizo.





Ingresa a http://ptv.pe/450340 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Waldemar Cerrón defiende PL para declarar Patrimonio Cultural de la Nación a "Melcochita".

JNE observa a seis congresistas por presunta falta de neutralidad electoral.

Isla Chinería: Escolares de Santa Rosa cruzan a Brasil para recibir clases.

24 HORAS Presidente de JNJ envía oficio al congreso por caso Patricia Benavides.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca el ferry para viajar a Santa Rosa en Loreto.

Loreto: Pobladores del distrito de Santa Rosa piden apoyo del Gobierno.

VMT: Dan último adiós a mujer que fue asesinada por su expareja en Italia.

Hombre habría asesinado a su hermana por herencia en Tacna: sospechoso se encuentra detenido.

24 Horas off Fiscalía impone 5 meses de prisión preventiva a alcalde de Nuevo Mundo.

24 Horas off San Martín: ciudadanos derriban letrero por problemas limítrofes.

Alejandro Muñante a Gustavo Petro por isla Chinería: Los tratados son bastante claros.

Eduardo Pérez Rocha sobre chalecos antibalas para la PNP: No se adquieren hace 8 años.

Romy Chang sobre Martín Vizcarra: Juez Chávez Tamariz le daría prisión preventiva.

24 Horas Audiencia de Martín Vizcarra queda suspendida hasta la próxima semana.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.