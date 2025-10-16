GRABADO el 16-10-2025

¿Cuál es la situación de los pacientes heridos tras manifestación en el centro de Lima?

El director general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), el doctor Carlos León, brindó detalles en TVPerú Noticias de la situación de los pacientes heridos tras la manifestación registrada el miércoles 15 de octubre en el centro de Lima.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí se presenta ante el Congreso de la República I TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 16 de octubre del 2025.

¿Cuál es la situación de los pacientes heridos tras manifestación en el centro de Lima?.

Congreso lamenta fallecimiento de ciudadano Eduardo Ruiz Saenz durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 16 de octubre del 2025.

Reportan 78 policías heridos durante manifestación en el centro de Lima.

Ministro del Interior niega presencia de PNP en plaza Francia y descarta intervención de grupo Terna.

Confirman un fallecido en la manifestación en el centro de Lima.

Presidente José Jerí lamenta fallecimiento de ciudadano durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, realiza balance sobre la movilización.

Presidente José Jerí coordina acciones con la PNP en la av. Abancay.

Callao: PNP captura a extranjero que agredió a perrita en plena vía pública.

"Diálogo abierto": programa completo del 15 de octubre del 2025.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.