00:00 Introducción

02:09 José Jerí: Nuevo presidente del Perú

03:14 Continuidad de las Elecciones Generales 2026

03:50 7 presidentes en 9 años

08:49 JNE lanza Declara Más

10:25 JNE inaugura oficina en Apurímac

11:14 Elecciones primarias: fechas clave

13:50 ¿Qué es el Pacto Ético Electoral?

15:21 ¿Quiénes votan por primera vez por senadores y diputados?

16:46 Abancay reporta 31 incidencias de infracciones a la ley electoral

17:48 Despedida



