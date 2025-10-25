GRABADO el 25-10-2025

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas

Quienes juntos lograron crear el concierto "Interfase Sinfónica", el cual se presentará este sábado 25 en el Teatro Municipal. DiarioElPueblo Arequipa

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

