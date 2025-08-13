GRABADO el 13-08-2025

EXCLUSIVO: Habla la familia de RICARDO QUINTANA, el peruano detenido en 'Alligator Alcatraz'

HOY EN RADAR24. Hablamos con la esposa de Ricardo Quintana Chávez, Sadith Távara, y el Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Edro Bravo, hablan sobre la detención del periodista peruano en el centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida, EE.UU. Quintana fue arrestado el 20 de julio de 2025 mientras vendía ceviche en la playa, a pesar de tener un proceso de asilo pendiente. Su familia denuncia que pagó una multa de US180 que no aparece registrada y que las condiciones en la cárcel son inhumanas: hacinamiento, frío extremo, hambre y maltrato psicológico.



El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero desató polémica tras izar la bandera de Colombia en la isla Chinería, en Santa Rosa de Loreto (Perú), declarando que Santa Rosa es territorio colombiano. El gesto, vinculado a las recientes declaraciones de Gustavo Petro, ha generado indignación, tensiones diplomáticas y un intenso debate en ambos países.



Cientos de colombianos acudieron al Congreso para rendir homenaje y despedir al senador Miguel Uribe, recordado por su labor política y compromiso con el país. Entre muestras de respeto y mensajes de gratitud, familiares, colegas y ciudadanos participaron en la emotiva ceremonia.



