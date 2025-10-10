GRABADO el 10-10-2025

En Emprende Sí o Sí, Guido Sánchez conversa con Mariana Rodríguez, directora de Imagen de Fundación Romero, sobre el lanzamiento de Recomienda.pe, una plataforma gratuita creada junto al Ministerio de Trabajo para conectar a emprendedores, autoempleados y profesionales independientes con potenciales clientes en todo el Perú.



Mira la entrevista completa

