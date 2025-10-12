GRABADO el 12-10-2025

Christian Thorsen habla sobre su dura lucha contra el cáncer

El actor peruano Christian Thorsen ha hablado abiertamente sobre su dura lucha contra el cáncer de próstata, diagnosticado en 2022.

A pesar de un pronóstico inicial poco alentador que le daba entre 12 y 36 meses de vida, Thorsen ha superado ese plazo y ha compartido detalles sobre el tratamiento alternativo que ha seguido, su estado actual de salud y sus reflexiones sobre la vida y la muerte.

Papa León XIV pide "reconciliación, diálogo y unidad nacional" para el Perú tras cambio de Gobierno.

Comerciantes de Huaycán viven aterrados por amenazas de extorsionadores.

Ladrones roban cerca de 100 mil soles en teléfonos de alta gama en galería cerca de Gamarra.

Torneo extremo en Cañete: Conozca el Tobogán Macho de Coayllo.

Más de 100 viviendas destruidas: así se encuentra zona afectada por incendio en Pamplona Alta.

Detonan explosivo en un hostal de Ate: Extorsionadores les piden un pago de 40 mil soles.

César Sandoval: ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia irrevocable al cargo.

Alcalde de Pataz es invitado a Palacio de Gobierno.

Cantante de Armonía 10 renuncia a la orquesta por su seguridad y la de su familia.

Hombre retira una fuerte suma de dinero y es atacado a balazos por "marcas" en VES.

Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco.

Denuncian que un polvo azul sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro.

Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín y es invitado a Palacio de Gobierno.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

