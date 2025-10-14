GRABADO el 14-10-2025

DONALD TRUMP ANUNCIA PAZ en Oriente Medio tras acuerdo entre Israel- Hamás mediado por países árabes

Donald Trump declaró este lunes que ya se ha alcanzado la paz en Oriente Medio tras firmar una declaración como garante del acuerdo entre Israel y Hamás, en conjunto con Egipto, Catar y Turquía, con el objetivo de poner fin al conflicto en Gaza.
EN VIVO JOSÉ JERI toma JURAMENTO a NUEVO GABINETE MINISTERIAL.

Fundador de Somos Perú: "JOSÉ JERÍ tiene que pensar que es presidente de todos los peruanos".

La historia de Sienna Bakery Nicolle Pegot-Ogier: De la cocina de casa al éxito internacional.

DONALD TRUMP ANUNCIA PAZ en Oriente Medio tras acuerdo entre Israel- Hamás mediado por países árabes.

EN VIVO: JOSÉ JERÍ se reúne con alcaldes.

"NINGÚN ALCALDE DE LIMA HA LLEGADO A SER PRESIDENTE": Fernando Tuesta tras renuncia al cargo de RLA.

EN VIVO: El idioma español en unos medios digitales de alcance global, participa Cecilia Valenzuela.

José Jerí ante GOBERNADORES REGIONALES: "Lo urgente es combatir la inseguridad".

¡Conseguir una entrada para Machu Picchu es una odisea!.

Rómulo Martínez de Fundación Romero: Recomienda.pe la primera vitrina digital para emprendedores.

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIA como ALCALDE DE LIMA y asume RENZO REGGIARDO.

Ed Málaga analiza los escenarios de José Jerí en la Presidencia de la República.

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA participa en su última actividad como ALCALDE DE LIMA.

Roberto Chiabra ANALIZA PRESIDENCIA DE JOSÉ JERÍ: "Corremos un riesgo como país de un Merino 2".

EN VIVO Juicio oral contra SUSANA VILLARÁN por aportes de Odebrecht y OAS.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

