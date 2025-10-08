GRABADO el 08-10-2025

Noticias 8 de octubre: MADURO ACTIVA PLAN INDEPENDENCIA 200 PARA DEFENDERSE DE EEUU

Por instrucción de NicolásMaduro, el régimen chavista puso en marcha el PlanIndependencia200 en los estados Carabobo y LaGuaira, como respuesta a lo que perciben como presión militar y naval de EstadosUnidos en el Caribe. Este despliegue forma parte de la estrategia de militarización y control territorial anunciada en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington.



En el Congreso de EEUU., la fiscal general y secretaria de justicia PamBondi defendió las operaciones militares lideradas por DonaldTrump contra los cárteles de la droga, respaldando las acusaciones contra Maduro y enfatizando que las acciones están dentro de un conflicto armado que amerita medidas excepcionales.



Simultáneamente, Trump pidió el encarcelamiento del alcalde de Chicago y del gobernador de Illinois, acusándolos de no colaborar con las redadas migratorias y de fallar en proteger a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. La polémica medida refleja la estrategia de mano dura del gobierno federal hacia autoridades locales que discrepan con sus políticas.



Desde el Vaticano, el papa LeónXIV hizo un llamado a poner fin a la violencia y al odio, recordando los ataques de Hamás contra Israel y el devastador impacto de la guerra en Gaza, que ya acumula decenas de miles de víctimas. Sus palabras buscan rescatar una voz moral en medio del conflicto global.



Finalmente, en Ecuador, cinco personas fueron detenidas tras un presunto intento de asesinato contra el presidente Noboa. Su caravana, escoltada por simpatizantes, fue atacada con piedras mientras se dirigía a la provincia de Cañar para inaugurar proyectos. El incidente reaviva la inseguridad y los riesgos políticos en la región.



