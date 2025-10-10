José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo
La juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, declarada por el Congreso, es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 10 de octubre.
DinaBoluarte JoséJerí VacanciaPresidencial CongresoPerú CrisisPolítica MiradaDeFondo
