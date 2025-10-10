GRABADO el 10-10-2025

José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo

La juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, declarada por el Congreso, es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 10 de octubre.



DinaBoluarte JoséJerí VacanciaPresidencial CongresoPerú CrisisPolítica MiradaDeFondo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



vacancia Dina Boluarte

Dina Boluarte vacada

José Jerí presidente

nuevo presidente Perú

Congreso vaca a Boluarte

cambio de presidente Perú

crisis política Perú

séptimo presidente Perú

sucesión constitucional

guerra contra la inseguridad

Dina Boluarte salida

discurso José Jerí

juramentación José Jerí

análisis político Perú

Desde EL COMERCIO

PERÚ VS CHILE EN VIVO PARTIDO AMISTOSO 2025 El Comercio.

Cronología de María Corina Machado: de Súmate a su histórico Premio Nobel de la Paz El Comercio.

Reacciones en Venezuela y el mundo tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado El Comercio.

La inesperada reacción de Trump al saber que no obtuvo el Nobel de la Paz El Comercio.

José Jerí nuevo presidente del Perú: así fue su primera llegada a Palacio de Gobierno El Comercio.

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO.

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio.

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo.

LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE EN VIVO.

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio.

ATENTADO AGUA MARINA: ¿PNP DE CHORRILLOS NO ACTUÓ A TIEMPO?, ESTO DIJERON El Comercio.

Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.