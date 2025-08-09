GRABADO el 09-08-2025

TRUMP confirma encuentro con PUTIN para negociar paz en UCRANIA Gestión

El presidente DonaldTrump anunció el viernes en su red Truth Social que su "muy esperada reunión" con su homólogo ruso VladimirPutin tendrá lugar el 15 de agosto en Alaska, en el noroeste de EstadosUnidos.



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Noticias del 9 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.

TRUMP confirma encuentro con PUTIN para negociar paz en UCRANIA Gestión.

TRUMP habría aprobado una orden secreta para usar militares contra narcos en Latinoamérica Gestión.

Noticias del 8 de agosto: MÉXICO NIEGA INVASIÓN DE EE.UU. POR CAZA DE NARCOS Noticiero.

Petro es un provocador, Perú no debe caer en su juego, denuncia congresista peruano, Rospigliosi.

MADURO podría ENFRENTAR HASTA 100 AÑOS DE PRISIÓN, según ABOGADO PENALISTA Gestión Corte 2.

¿De qué trata el PLAN de NETANYAHU para invadir la Franja de Gaza? Gestión.

VENEZUELA acusa CORTINA DE HUMO la persecución de EE.UU. contra NICOLÁS MADURO Gestión.

LOÚLTIMO: PETRO desafía FRONTERA en CHINERÍA mientras PERÚ refuerza PRESENCIA RADAR24 EN VIVO.

Noticias del 8 de agosto: EEUU ofrece USD 50 MILLONES por MADURO y lo acusa de NARCO Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del viernes 8 de agosto 2025.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.