GRABADO el 13-08-2025

José Jerí: Fiscalía archiva denuncia contra presidente del Congreso por violación sexual

La Fiscalía Suprema de Familia decidió archivar la investigación contra José Jerí, actual presidente del Congreso, quien fue acusado de violación sexual a inicios de este año. La denuncia señalaba que el parlamentario habría cometido el delito durante una reunión social en Canta.



La resolución a la que accedió RPP establece que no se formalizará investigación preparatoria por la presunta violación a una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Con ello, el caso contra Jerí queda cerrado en esta instancia del Ministerio Público.



En cuanto a Marco Antonio Cardoza Hurtado, también denunciado por este hecho, la Fiscalía dispuso que el expediente sea remitido a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta. Esta instancia asumirá las diligencias que correspondan dentro de sus atribuciones.



ACUSACIÓN CONTRA JERÍ



La acusación contra Jerí fue presentada el 30 de diciembre de 2024 por una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente en una vivienda del legislador. El congresista de Somos Perú rechazó los cargos asegurando que estuvo en la reunión, pero sin participación en los hechos denunciados.

Desde 24 Horas

Camión volcó en la Panamericana Norte.

Conozca todo sobre la eliminación de tatuajes con láser.

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025.

Boluarte promulga ley de amnistía para policías y militares: "El Perú está honra a sus defensores".

José Jerí: Fiscalía archiva denuncia contra presidente del Congreso por violación sexual.

César Acuña revela haber tenido contacto con Dios: Me dijo que iba a cuidarme.

ATU destruye más de 150 vehículos informales: destrozan el "Anconero" con más de S/183 mil en multas.

Sismo de 5.5 sacudió Chimbote: fuerte temblor genera alarma entre ancashinos.

San Martín: Delincuentes roban 200 mil soles a empresario que había retirado del banco.

Hallan muerto a censista dentro de vivienda en Tarapoto: hay tres intervenidos.

¡Visita especial de Dina Boluarte al distrito de Santa Rosa en Loreto! .

Fiscal Juárez Atoche afirma en juicio que Martín Vizcarra recibió sobornos de Obrainsa.

Familia de joven asesinado en pelea de barristas sospecha de la Policía.

Un muerto y un herido deja enfrentamiento entre presuntos barristas en SJL.

Ola de asaltos en Lima Sur: robos de vehículos, atracos al paso y asalto en manada a barbería.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.