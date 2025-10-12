GRABADO el 13-10-2025

Al Día con Willax - OCT 13 - CIUDADANOS HABLAN DEL NUEVO PRESIDENTE DE JOSÉ JERÍ Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.

Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Yo Caviar - OCT 13 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - GENERACIÓN "Z" PREPARA MARCHA PARA ESTE 15 DE OCTUBRE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - CIUDADANOS HABLAN DEL NUEVO PRESIDENTE DE JOSÉ JERÍ Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - ENCAÑONAN Y ASALTAN A TRABAJADOR DE GRIFO Y A SU PADRE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - VECINOS DENUNCIAN CHOQUES Y DESPISTES VEHICULARES Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 2/5 - 'ARMONIA 10' USA CHALECOS ANTIBALAS EN PRESENTACIÓN Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - HALLAN FÁBRICA DE BANNERS DE PROPAGANDA DE CÉSAR ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - ORQUESTA ZAPEROKO SE PRESENTÓ ANTES DEL ATAQUE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - HIJO DE VÍCTOR YAIPÉN DENUNCIA EXTORSIÓN Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 1/5 - TRANSPORTISTAS PROMETEN NO REALIZAR MÁS PAROS Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 -JERÍ SE REUNIÓ CON GREMIOS DE TRANSPORTISTAS Y TENIENTE ALCALDE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - JOSÉ JOERÍ ENCABEZÓ OPERATIVO EN PENAL CASTRO CASTRO Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - DINA BOLUARTE HABRÍA SUFRIDO CRISIS NERVIOSA Willax.

Willax en vivo - LO MEJOR DE CONTRACORRIENTE - 12/10/2025 Willax Televisión.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Yo Caviar - OCT 13 - 1/1 Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - GENERACIÓN "Z" PREPARA MARCHA PARA ESTE 15 DE OCTUBRE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - CIUDADANOS HABLAN DEL NUEVO PRESIDENTE DE JOSÉ JERÍ Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - ENCAÑONAN Y ASALTAN A TRABAJADOR DE GRIFO Y A SU PADRE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - VECINOS DENUNCIAN CHOQUES Y DESPISTES VEHICULARES Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 2/5 - 'ARMONIA 10' USA CHALECOS ANTIBALAS EN PRESENTACIÓN Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - HALLAN FÁBRICA DE BANNERS DE PROPAGANDA DE CÉSAR ACUÑA Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - ORQUESTA ZAPEROKO SE PRESENTÓ ANTES DEL ATAQUE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - HIJO DE VÍCTOR YAIPÉN DENUNCIA EXTORSIÓN Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 1/5 - TRANSPORTISTAS PROMETEN NO REALIZAR MÁS PAROS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 -JERÍ SE REUNIÓ CON GREMIOS DE TRANSPORTISTAS Y TENIENTE ALCALDE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - JOSÉ JOERÍ ENCABEZÓ OPERATIVO EN PENAL CASTRO CASTRO Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - DINA BOLUARTE HABRÍA SUFRIDO CRISIS NERVIOSA Willax

video

Willax en vivo - LO MEJOR DE CONTRACORRIENTE - 12/10/2025 Willax Televisión

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo