TENSIÓN COMERCIAL: Lula DESAFÍA a Trump y EXIGE fin de aranceles a productos brasileños LR
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo su primera conversación telefónica con Donald Trump en un tono calificado como amistoso. El eje central del diálogo fue el pedido de Lula para que Estados Unidos retire los aranceles del 50 impuestos a productos brasileños desde agosto pasado. Esta medida comercial fue implementada por Trump como respuesta a la condena judicial contra Jair Bolsonaro, exmandatario brasileño y aliado cercano del republicano. Bolsonaro fue sentenciado por la Corte Suprema de Brasil a 27 años de prisión, hecho que desató tensiones diplomáticas entre ambos países.
