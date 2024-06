En el Red Bull Arena de Leipzig, #Portugal debuta en la #Eurocopa2024 ante #RepúblicaCheca de la mano de #CristianoRonaldo. Sigue la transmisión con la narración de Gabriel Casimiro y los comentarios de Eduardo Arias. Y vive el minuto a minuto en #Depor



Portugal vs. República Checa EN VIVO

Portugal vs. República Checa EN VIVO ONLINE

Portugal vs. República Checa EN VIVO HOY

Portugal vs. República Checa EN VIVO GRATIS

Portugal vs. República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS

Portugal vs. República Checa VER EN VIVO

Portugal vs. República Checa ESPN

Portugal vs. República Checa ESPN EN VIVO

Portugal vs República Checa STAR Plus

Portugal vs República Checa SKY Sports

Portugal vs. República Checa EN DIRECTO ONLINE

Portugal vs. República Checa EN DIRECTO GRATIS

Portugal vs. República Checa GRATIS

Además hoy dia 19 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.