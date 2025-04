GRABADO el 05-04-2025

Alianza Lima vs. Universitario: barristas desatan batalla campal en calles de Ate

Previo al esperado clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, las calles de Ate fueron escenario de un violento enfrentamiento entre barristas de ambos equipos, generando caos y temor entre los residentes de la zona. Las imágenes del incidente, difundidas a través de redes sociales, muestran a los hinchas enfrentándose con piedras y palos en plena vía pública, poniendo en peligro la seguridad de los transeúntes y vecinos.



A pesar de la intensidad del conflicto, la presencia de las autoridades fue nula, ya que no se registró intervención de la Policía Nacional ni del Serenazgo en el lugar. La violencia fue tal que muchos residentes se vieron obligados a refugiarse en sus viviendas por temor a ser alcanzados por las piedras lanzadas durante el enfrentamiento.



Aunque afortunadamente no se reportaron heridos ni fallecidos, el saldo del altercado incluyó daños materiales en viviendas, comercios y vehículos. Los residentes de la zona denunciaron que este tipo de violencia no es un hecho aislado, ya que en otras ocasiones han tenido que enfrentar situaciones similares previas a los partidos entre los dos clubes más populares del país.



CLÁSICO TERMINÓ IGUALADO



Los vecinos exigieron a las autoridades mayor presencia policial y medidas preventivas para evitar que este tipo de enfrentamientos sigan alterando la tranquilidad de la comunidad. A pesar del enfrentamiento previo, el clásico entre Alianza Lima y Universitario culminó en empate 1-1, con goles de Kevin Quevedo para los blanquiazules y José Rivera para la "U" en los minutos finales del partido.





