GRABADO el 16-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí se presenta ante el Congreso de la República I TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 16 de octubre del 2025.

¿Cuál es la situación de los pacientes heridos tras manifestación en el centro de Lima?.

Congreso lamenta fallecimiento de ciudadano Eduardo Ruiz Saenz durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 16 de octubre del 2025.

Reportan 78 policías heridos durante manifestación en el centro de Lima.

Ministro del Interior niega presencia de PNP en plaza Francia y descarta intervención de grupo Terna.

Confirman un fallecido en la manifestación en el centro de Lima.

Presidente José Jerí lamenta fallecimiento de ciudadano durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, realiza balance sobre la movilización.

Presidente José Jerí coordina acciones con la PNP en la av. Abancay.

Callao: PNP captura a extranjero que agredió a perrita en plena vía pública.

"Diálogo abierto": programa completo del 15 de octubre del 2025.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

