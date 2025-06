GRABADO el 19-06-2025

ALEX ROSSI desde BRASIL: Quién lo sacó de la U, la ayuda de su golazo a Cristal y más lafedecuto

AlexRossi, el ex jugador de Universitario, reaparece desde Brasil, a donde llegó lafedecuto Alex nos contará acerca de su vida en el fútbol, cómo llegó a jugar en la U y cuales fueron los motivos para salir de tienda crema. Además nos contará que viene haciendo por Brasil y nos dirá todas las anécdotas que le dio el fútbol a lo largo de su carrera, como la vez que cargo a Cuto en un clásico para sacarlo del campo tras una roja. No te pierdas este increíble encuentro sobrino, que tendrá pura candela.



lafedecuto entrevista alexrossi podcast universitario futbol cutoguadalupe



00:00 - Inicio

10:04 - Jean Ferrari llama a Alex Rossi en plena entrevista y le hace promesa a Alex

12:02 - Alex Rossi nos cuenta acerca de su vida luego de la U

12:54 - Alex Rossi nos cuenta sobre su chapa Toro indomable

13:56 - Alex Rossi y la vez que jugo con el Pupi Zanetti

16:18 - Alex Rossi recuerda sus momentos en la U con fotografías

22:20 - Alex Rossi recuerda que concentraba con el Loco Gabriel

24:27 - Alex Rossi recuerda el estadio Lolo Fernandez

26:07 - Alex Rossi nos habla de ese partido ante Alianza Lima donde lo agarran de los cocorocos

28:10 - Alex Rossi recuerda su mítico gol ante Sporting Cristal en el Nacional

30:30 - Alex Rossi nos habla del partidazo que se jugaron ante Peñarol

31:46 - Alex Rossi no entiende porque lo sacaron de la U

34:56 - Alex Rossi extraña a la U

36:00 - Alex Rossi y su sueño de volver a Perú a ver a la U

36:27 - Alex Rossi nos habla de su pueblo en Brasil

39:18 - Alex Rossi también jugo en Cerro Porteño

40:40 - Alex Rossi estuvo también por Argentina jugando para Banfield

41:44 - Alex Rossi jugó también en España en el Osasuna

45:55 - Alex Rossi deja el futbol para estar con su padre quien tenia cáncer

50:28 - Preguntas Picantes - Alex Rossi



