GRABADO el 07-10-2025

¿Aún hay empresas de transporte público que no están circulando? ENCENDIDOSRPP DESPACHO

Pese al levantamiento del paro, el transporte aún no se ha normalizado del todo en Lima. La ATU informó que el 97 de las unidades ya opera, aunque persisten casos excepcionales. ¿Cuál es la situación en la capital?



