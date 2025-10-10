GRABADO el 10-10-2025

Congresistas se pronuncian ante próxima designación del nuevo gabinete del presidente Jerí

En el marco de la designación del nuevo gabinete del presidente José Jerí, legisladores de distintas bancadas emitieron sus declaraciones sobre los retos y prioridades que deberá asumir el próximo Consejo de Ministros para garantizar la gobernabilidad del país.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 10 de octubre del 2025.

"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy viernes 10 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 10 de octubre del 2025.

PJ programa audiencias sobre impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

Presidente José Jerí lidera primera reunión de trabajo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Congresistas se pronuncian ante próxima designación del nuevo gabinete del presidente Jerí.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 10 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 10 de octubre del 2025.

Perú ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años.

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra exmandataria.

Abogado de Dina Boluarte descarta asilo de expresidenta: Ella está en su casa.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 10 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí Oré llega a Palacio de Gobierno.

Seis muertos por potente terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 10 de octubre del 2025.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.