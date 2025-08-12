GRABADO el 12-08-2025

Ayacucho: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades

La reciente muerte de una adolescente de 13 años durante el parto en otra región del país ha reavivado la preocupación por el embarazo adolescente en Ayacucho. Según la Dirección Regional de Salud (Diresa), este grupo enfrenta un riesgo cinco veces mayor de morir en comparación con una mujer adulta, debido a que su desarrollo físico aún no ha concluido.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

ayacucho embarazoadolescente pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

¡Patricia Benavides VOLVIÓ! Entre sonrisas, tensión y enfrentamientos en la Fiscalía.

"PERÚ INVADIÓ LETICIA" Presidenciable colombiano agita tensión con Perú para impulsar su campaña.

Crece tensión en la frontera, Colombia colocó bandera, Perú la retiró Pico a Pico.

Ayacucho: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades.

Cusco: Llegan desde Tacna para exigir que no haya impunidad en caso de presunto agresor sexual.

Puno: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

¿CAVERO SE APUNTA? Advierten a Petro que habrá sudor y sangre por bandera colombiana en Perú.

NINGUNEADOS POR CULPA DE DINA Donald Trump ningunea Lima por ser una de las ciudades más inseguras.

¡VÍCTIMA ESTABA DETENIDA! Tras la indignación por violenta agresión a mujeres, PNP pide disculpas.

PASÓ EN EL PERÚ: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana.

"¡ES UNA PROVOCACIÓN!" Nuevos incidentes en la isla Santa Rosa elevan la tensión con Colombia.

PROMETE SACUDIR AL GOBIERNO Comparsa ayacuchana estrena clip contra Dina Boluarte y el Congreso.

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes.

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.