GRABADO el 06-08-2025

La HISTORIA detrás de la DISPUTA por la ISLA SANTA ROSA de Loreto

La Isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, se ha convertido en el centro de una nueva crisis diplomática. Perú la oficializó como distrito en 2025, provocando la reacción de Colombia, que acusa una apropiación territorial.

Este video explica por qué la isla es tendencia y qué implicaciones tiene este conflicto amazónico. ¿Quién tiene razón? ¿De quién es la isla? No olvides suscribirte para más análisis sobre geopolítica y actualidad.

Perú Colombia IslaSantaRosa Amazonas Geopolítica

