¿A quién pertenece la ISLA SANTA ROSA? La HISTORIA de la DISPUTA entre PERÚ y COLOMBIA Shorts

La Isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, se ha convertido en el centro de una nueva crisis diplomática. Perú la oficializó como distrito en 2025, provocando la reacción de Colombia, que acusa una apropiación territorial. GustavoPetro, presidente de Colombia, declaró oficialmente que su país no reconoce la soberanía peruana.



Este video explica por qué la isla es tendencia y qué implicaciones tiene este conflicto amazónico. ¿Quién tiene razón? ¿De quién es la isla? No olvides suscribirte para más análisis sobre geopolítica y actualidad.



