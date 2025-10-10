GRABADO el 10-10-2025

Fiscal de la Nación explica situación legal de Boluarte y Jerí Edición Mediodía Noticias Perú

El Fiscal de la Nación interino brindó declaraciones sobre el estado de las investigaciones en torno a Dina Boluarte y José Jerí. Explicó que para reabrir un caso archivado se necesitan nuevas pruebas desde la fiscalía, y detalló la solicitud de impedimento de salida para la expresidenta. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a participar pacíficamente en la vida democrática del país.



