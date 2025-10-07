GRABADO el 07-10-2025

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte puede comprarse el iPhone 17 en SOLO 3 días HLR

Actualmente, Boluarte Zegarra percibe un sueldo de S/35.568. En tanto, un jubilado de la ONP, con una pensión de S/600 mensuales, tardaría casi 7 meses en conseguir dicho equipo moderno.



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



Dina Boluarte sueldo, iPhone 17 Perú, Brecha salarial Perú, Jubilado ONP sueldo, Sueldos funcionarios Perú, Indignación Boluarte, Congresistas sueldo, Corrupción Perú, Noticias Dina Boluarte, Desigualdad salarial

Abogada a la que Patricia Benavides copió su artículo: "Es fácil plagiar y no esforzarse" HLR.

"QUIEREN LIMPIARSE DE ESTE GOBIERNO" CURWEN EN LA REPÚBLICA.

"AHORA LOS TRANSPORTISTAS SON LOS CULPABLES Curwen En La República.

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte puede comprarse el iPhone 17 en SOLO 3 días HLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 07 de octubre 2025 EnDirectoLR.

PARO DE TRANSPORTISTAS: POR UN MUERTO MÁS SÍ VALE LA PENA EnCoyuntura.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 09/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 09/10/25 La República - LR.

¡NEGACIONISTA! Eduardo Arana minimiza extorsiones en Perú: "No se veía desde hace mucho" / HLR.

Atacan a chofer de la línea D en SJM tras levantarse el paro LR.

Paro de transportistas 7 de octubre: ¿qué líneas siguen protestando? LR.

¡ATENCIÓN! Retiro AFP 2025: ¿cuándo se activará el link? HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA FUJIMORISMO AHORA APOYA PARO DE TRANSPORTISTAS.

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión en el país.

¡DE NO CREER! Óscar Arriola, jefe de la PNP, critica y minimiza paro de transportistas HLR.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.