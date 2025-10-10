GRABADO el 10-10-2025

¿Qué hizó MARÍA CORINA MACHADO para mercer el NOBEL de la PAZ 2025? La CRONOLOGÍA Gestión

La historia política reciente de Venezuela no puede explicarse sin mencionar a María Corina Machado, líder opositora, ingeniera industrial y fundadora del movimiento Vente Venezuela, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de la democracia y los derechos civiles frente al autoritarismo de Nicolás Maduro.



Machado inició su activismo social en 1992 con la Fundación Atenea, dedicada a la atención de niños vulnerables. En 2001 fundó Súmate, una organización que promovía la transparencia electoral y lideró la recolección de firmas para el referéndum revocatorio de Hugo Chávez en 2004, lo que la llevó a enfrentar persecución política y judicial.



En 2010, fue elegida diputada por Miranda y denunció desde el Parlamento las violaciones de derechos humanos, la crisis económica y los abusos del poder. Fue destituida en 2014 tras denunciar al régimen ante la OEA y posteriormente inhabilitada por 15 años.



A pesar de la represión, continuó liderando la oposición desde la clandestinidad. En 2023 ganó las primarias opositoras con más del 90 de los votos y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien resultó electo en 2024 pese a la negativa del CNE de reconocer su triunfo.



En 2024, María Corina fue galardonada con el Premio Václav Havel y el Premio Sájarov, y en 2025 recibió el Premio Nobel de la Paz, destacada por mantener encendida la llama de la democracia frente a la oscuridad creciente.



Su reconocimiento internacional simboliza la esperanza de millones de venezolanos que aún creen en un cambio pacífico, y consolida su figura como una de las líderes políticas más influyentes de América Latina.



