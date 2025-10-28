GRABADO el 28-10-2025

¿Vizcarra y encuestdoras engañan a la población?

PBO ¿Vizcarra y encuestdoras engañan a la población?

Desde PBO

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Martes 28 de octubre del 2025).

¿Vizcarra y encuestdoras engañan a la población?.

¿Quién es la congresista a la que le hacen pedicure?.

¿Está funcionando el show de Jerí?.

¿Jóvenes de la "Generación Z" son los nuevos mártires?.

¿Butters pide fichajes para el tetra?.

¿Phillip Butters regresará a Juliaca tras 4t4qu3?.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Martes 28 de octubre del 2025)

¿Vizcarra y encuestdoras engañan a la población?

¿Quién es la congresista a la que le hacen pedicure?

¿Está funcionando el show de Jerí?

¿Jóvenes de la "Generación Z" son los nuevos mártires?

¿Butters pide fichajes para el tetra?

¿Phillip Butters regresará a Juliaca tras 4t4qu3?

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

