Médico aclara situación de miembros de Agua Marina: "No hay ningún órgano vital comprometido"
El médico Ricardo Villarán, del hospital Almenara, detalló la situación de dos de los miembros de Agua Marina que resultaron baleados en pleno concierto en Chorrillos. El doctor señaló que se encuentran, felizmente, fuera de peligro.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
La presidenta Dina Boluarte se refirió al Perú como "un barco sin rumbo".
Bono para policías que "neutralicen" criminales en Río de Janeiro.
¿Quién era la novia paraguaya que escondía al Monstruo?.
¿Quién era la novia paraguaya que escondía al Monstruo?.
¿Cuál es el porcentaje de detenidos por extorsión?.
Viajar en bus en Lima es peligroso y te hace perder tiempo: ¿Cuántas horas perdemos en tráfico?.
Así quedo el escenario después del ataque al grupo Agua Marina..
Daniela Darcourt: "El barrio es cultura".
Animador de Agua Marina será operado tras ataque en concierto.
Los criminales que atacaron al grupo Agua Marina llegaron por detrás del escenario..
BALACERA EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LOS HERIDOS?.
"Los pacientes se encuentran estables. Se quedarán hospitalizados para observación".
Intentaron atrapar a sicarios, pero escaparon ¿Quiénes son los responsables de ataque a Agua Marina?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
