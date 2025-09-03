GRABADO el 03-09-2025

Aumenta demanda de café molido por bajas temperaturas

El consumo del café en sus diversas variedades se incrementó durante la última semana en Trujillo, debido a las bajas temperaturas que se vienen registrando en la ciudad. En el mercado zonal Palermo, el café molido a 10 soles el cuarto se convirtió en el más solicitado, atrayendo desde tempranas horas a amas de casa que buscan combatir el frío con esta bebida caliente y aromática.

Los comerciantes señalan que las ventas mejoraron notablemente en esta temporada, ofreciendo también café pasado desde los seis soles la botella, lo que permite a los clientes disfrutar de esta infusión ya lista para consumir. El aroma característico del café en los puestos de venta se convirtió en un atractivo adicional para quienes recorren el mercado.

Entre las variedades más consumidas destaca el café de Chanchamayo, preferido por su sabor y calidad. Aunque su precio registró un ligero incremento, actualmente se oferta a 40 soles el kilo, sin que ello disminuya su demanda, pues sigue siendo la elección principal de los consumidores trujillanos.

