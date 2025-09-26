GRABADO el 26-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO"

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO".

Choferes hacen plantón cansados de extorsiones: "No es justo que nos estén matando".

Choferes hartos de cupos marchan con sus buses al Congreso: "Queremos vivir".

Chorrillos: Pescadores se enfrentan a policías por muelle.

Cercado de Lima: Se registra fuerte incendio en galería ubicada en la avenida 28 de Julio.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 25 de SETIEMBRE de 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 25 de SETIEMBRE de 2025.

ATV Noticias Central: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - EL MONSTRUO PODRÍA SER RECLUIDO EN LA BASE NAVAL!.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 25 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

Vuelve la universidad fachada de José Luna Gálvez.

Metro de Lima en agonía por un servicio colapsado y un eventual aumento del pasaje.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 25 de Setiembre de 2025.

Puentes peatonales de la capital son trampas mortal para la ciudadanía.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

