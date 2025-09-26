GRABADO el 26-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO"

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO".

Choferes hacen plantón cansados de extorsiones: "No es justo que nos estén matando".

Choferes hartos de cupos marchan con sus buses al Congreso: "Queremos vivir".

Chorrillos: Pescadores se enfrentan a policías por muelle.

Cercado de Lima: Se registra fuerte incendio en galería ubicada en la avenida 28 de Julio.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 25 de SETIEMBRE de 2025.

ATV Noticias Central: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - EL MONSTRUO PODRÍA SER RECLUIDO EN LA BASE NAVAL!.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

Vuelve la universidad fachada de José Luna Gálvez.

Metro de Lima en agonía por un servicio colapsado y un eventual aumento del pasaje.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 25 de Setiembre de 2025.

Puentes peatonales de la capital son trampas mortal para la ciudadanía.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

