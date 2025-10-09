EN VIVO: AGUA MARINA SUFRE ATAQUE ARM4D0: grave panorama de la delincuencia TEMADEFONDO
EN VIVO Cuatro integrantes de la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina resultaron heridos tras ser víctimas de un ataque armado en pleno concierto. Este lamentable hecho no es el primero que se registra contra la agrupación ni contra otros artistas del medio. En TemaDeFondo, analizamos el preocupante incremento de la delincuencia en nuestro país, una realidad que afecta cada vez a más peruanos.
TEMADEFONDO
Desde RPP Noticias
EN VIVO: AGUA MARINA SUFRE ATAQUE ARM4D0: grave panorama de la delincuencia TEMADEFONDO.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
