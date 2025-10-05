GRABADO el 05-10-2025

¿Qué está pasando en MACHU PICCHU? La batalla familiar que está afectando al turismo en el PERÚ

Un conflicto familiar y vecinal en Machu Picchu esta destruyendo la imagen del Perú ante el mundo. Es la ambición desmedida por el control de la ruta turística Hiram Bingham, que une el distrito de Machu Picchu con la ciudadela Inca.



El enfrentamiento entre dos empresas comunales ha desencadenado bloqueos y caos, afectando a miles de turistas.



Estás últimas semanas, el Frente de Defensa de Machu Picchu, bajo el liderazgo de Darwin Baca León, ha llevado la disputa entre compañías de la zona a niveles extremos: en tres días de paralización el Perú perdió cerca de 12 millones de dólares y afectó a 1 millón y medio de peruanos que trabajan directamente en el sector turístico.



La codicia de unos cuantos y la ineficiencia del actual gobierno de Dina Boluarte, solo agudiza más la crisis. La maravilla del mundo Machu Picchu se ha convertido en un botín, codiciada por grupos que están actuando como mafias.

