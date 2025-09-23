GRABADO el 23-09-2025

Cajamarca rumbo a las EMC 2025: Pion y Ninabamba eligen a sus autoridades

En esta edición especial de Perú Electoral seguimos recorriendo el país y te contamos lo mejor de la jornada democrática rumbo a las Elecciones Municipales Complementarias 2025.

Moquegua ya cuenta con una Oficina Desconcentrada del JNE.
Se afina el recuento de votos con simulacros que preparan a los Jurados Electorales Especiales
Arequipa inicia la impresión del nuevo DNI electrónico 3.0.
Conoce más de la lección política del héroe Miguel Grau, diputado por Paita
Además, conoce las modalidades y fechas de las elecciones primarias en quechua collao.

Acompáñanos en este recorrido por la democracia y conoce cómo se prepara el Perú para sus próximas elecciones.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 24 de setiembre de 2025.

Envivo JNE interpone medida cautelar para suspender resoluciones del PJ por caso Unidad Popular.

Más de 100 mil jóvenes con DNI amarillo no podrían votar .

Más del 50 de jóvenes no se identifican con ninguna tendencia política .

Cajamarca rumbo a las EMC 2025: Pion y Ninabamba eligen a sus autoridades.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 23 de setiembre de 2025.

Elige2026 Álvaro Henzler: "Polarizar da likes, pero no permite gobernar".

Partidos podrán verificar antecedentes de sus precandidatos.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 22 de setiembre de 2025.

¿Miguel Grau fue diputado? Descubre su legado político de cara a las elecciones 2026 .

JNE pide al Congreso revisar proyectos de ley para optimizar las elecciones 2026.

Reto InfoGob ¿Qué esperan los jóvenes que votarán por primera vez? .

Elige2026 : ¿La democracia está en riesgo?.

¿Qué es un Jurado Electoral Especial? Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua Aimara.

JNE Llega Santa Anita.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

