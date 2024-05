El exministro del Interior, Mariano González, señaló que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) se habría ejecutado debido a el Gobierno de Dina Boluarte se habría enterado del operativo en que el hermano de la jefa de Estado terminó detenido preliminarmente por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.



En entrevista con 2024 en 24 Horas, señaló que la disolución del equipo de apoyo policial al Eficcop es una clara obstrucción a la justicia por parte del Gobierno porque el objetivo sería debilitar las investigaciones contra Nicanor y Dina Boluarte.



COLABORACIÓN EFICAZ



Sobre la posibilidad de que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, quien también fue detenido por el caso 'Los Waykis en la Sombra', se acoja a la figura de colaboración eficaz dijo que sería lo más lógico, ya que el letrado no tendría alguna participación que lo haya beneficiado a directamente en la presunta reunión con el coronel PNP Harvey Colchado para intervenir en las investigaciones del Eficcop contra Nicanor.



"Él no actúa por cuenta propia, él no tiene un interés directo en estas negociaciones cuestionables que pretendió hacer la presidenta, esto no solo lo hizo para evitar investigaciones contra su hermano, sino sobre los cuestionamientos hacia ella", expresó.

