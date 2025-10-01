GRABADO el 01-10-2025

Entregan reconocimiento por 200 años a El Peruano

Desde Diario Oficial El Peruano

Entregan reconocimiento por 200 años a El Peruano.

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche.

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025.

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas.

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18.

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad .

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Oficial El Peruano

video

Entregan reconocimiento por 200 años a El Peruano

video

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche

video

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025

video

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas

video

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales

video

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18

video

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad

video

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!

video

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro

video

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera

video

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias

video

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias

video

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!

video

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias

video

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 03 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo