GRABADO el 14-09-2025

El manual de la extorsión del Loco Joe: nuevo capo peruano opera desde Río de Janeiro

Desde Brasil, Joe Luis Marín conocido en el mundo delictivo como Loco Joe se ha consolidado como la nueva cabeza de las extorsiones en Lima Norte, especialmente en distritos como Comas, según audios y videollamadas difundidos por Panorama. En las grabaciones muestra un fusil de uso militar ante sus presuntos sicarios y presume la expansión de sus cobros a obras de construcción, colegios y negocios locales.



Los registros revelan además que gran parte de su estructura está conformada por extranjeros y que opera con lenguaje crudo llegó a referirse al dinero como frejoles mientras planifica exigencias millonarias a contratistas: La plata está en las obras ahí le pedimos medio millón, se le escucha. El jefe criminal también afirma que la Policía no podrá detenerlo y alardea de impunidad pese a haber sido víctima de un atentado del que asegura haber salido con múltiples disparos.



La audacia de Loco Joe se evidencia en su desdén hacia rivales y autoridades: en la comunicación se burla de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, a quien califica de sonso tras su debilitamiento y detenciones que afectaron a su entorno. Fuentes del programa señalan que Joe aprovechó vacíos de poder y liberaciones anteriores para ampliar su influencia incluso sobre peruanos residentes en Brasil.



INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL



Especialistas en crimen organizado consultados por Panorama advierten que la modalidad dirigir redes desde el extranjero mediante videollamadas, con oferta de sicarios y control financiero complica la labor policial y requiere investigación internacional contra las estructuras transnacionales que facilitan la extorsión. Por ahora, la difusión de los audios reaviva la alerta sobre la presencia y el poder de estas bandas en Lima Norte.





