GRABADO el 31-10-2025

Inclusión financiera en el Banco de la Nación

EnVivo: El Banco de la Nación viene impulsando la inclusión financiera entre sus miles de usarios, y en base a la tecnología amplía su red a nivel nacional. ¿De qué se trata y cómo es que beneficia a quienes usan esta entidad bancaria?, conversamos con José Ricardo Stok Capella, presidente ejecutivo del Banco de la Nación.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Fresas de altura: en mini invernaderos a 2,800 metros ya se cultiva esta fruta.

29 Festival de la Orquídea: Moyobamba y sus flores únicas en el mundo.

Pozuzo está en PerúMuchoGusto con todo el sabor de su herencia austroalemana.

Illariywan Yachariy: Escuelas Bicentenario transformarán educación en doce regiones.

Inclusión financiera en el Banco de la Nación.

"Perú Mucho Gusto": La feria gastronómica más importante del país.

IAconlahistoria Hoy, 31 de octubre, celebramos el Día de la Canción Criolla.

Censo 2025: INEI reconoce a Editora Peru como socio estrategico.

Elecciones 2026: hoy venció inscripción de candidatos a primarias.

¿Aún no sabes cómo llegar a PerúMuchoGusto?.

PerúMuchoGusto: Restaurant llegó con 2 toneladas de carne de cerdo para preparar chancho al palo.

Perú Mucho Gusto: ¿Dónde tomar los buses gratuitos para llegar a la feria gastronómica?.

Andina en Regiones: adultos mayores confeccionan coronas por el Día de Todos los Santos en Chivay.

Inclusión financiera en el Banco de la Nación.

CTS: Calcula cuánto te corresponde.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Fresas de altura: en mini invernaderos a 2,800 metros ya se cultiva esta fruta

video

29 Festival de la Orquídea: Moyobamba y sus flores únicas en el mundo

video

Pozuzo está en PerúMuchoGusto con todo el sabor de su herencia austroalemana

video

Illariywan Yachariy: Escuelas Bicentenario transformarán educación en doce regiones

video

Inclusión financiera en el Banco de la Nación

video

"Perú Mucho Gusto": La feria gastronómica más importante del país

video

IAconlahistoria Hoy, 31 de octubre, celebramos el Día de la Canción Criolla

video

Censo 2025: INEI reconoce a Editora Peru como socio estrategico

video

Elecciones 2026: hoy venció inscripción de candidatos a primarias

video

¿Aún no sabes cómo llegar a PerúMuchoGusto?

video

PerúMuchoGusto: Restaurant llegó con 2 toneladas de carne de cerdo para preparar chancho al palo

video

Perú Mucho Gusto: ¿Dónde tomar los buses gratuitos para llegar a la feria gastronómica?

video

Andina en Regiones: adultos mayores confeccionan coronas por el Día de Todos los Santos en Chivay

video

Inclusión financiera en el Banco de la Nación

video

CTS: Calcula cuánto te corresponde

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 01 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo