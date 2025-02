La institución 16074 en el distrito Yanuyacu en la Jaén se vio afectada por una intensa lluvia que permaneció durante más de ocho horas en la zona norte de la región Cajamarca. Esto ocasionó que múltiples viviendas se inunden, pero también instituciones educativas.



Un corresponsal de Panamericana Televisión conversó con la directora de una de las escuelas afectadas: “Las lluvias torrenciales han ocasionado daños materiales en las carpetas y todas las aulas están llenas de agua, inundadas. También se dañó documentación del colegio”.



Además, la funcionaría aseveró que hasta el momento no tienen ningún pronunciamiento por parte de otras autoridades educativas: “Se les ha llamado, pero no se hicieron presente”.



Peligra inicio de clases



Lo más grave es que los alumnos matriculados en esta institución educativa podrían verse perjudicados porque las autoridades de la UGEL no responden a los llamados de ayuda por parte de la directora quien afirma que sin las restructuraciones requeridas el año escolar no podrá iniciar.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 19/02/2025



