¡Si le permites a unos y a otros no, empieza el problema! Al parecer la última decisión por parte de la municipalidad provincial de Trujillo ha provocado la aprobación y desazón entre los comerciantes informales de los exteriores del ex Mayorista. Existen dos líneas divisoras, una amarilla y otra blanca. Justamente, el conflicto inicia tras dar el permiso para que solo los que están en la línea amarilla trabajen y los de la blanca sean sacados del lugar.



Según la SubGerenta de Seguridad Ciudadana y Comercio Informal, existió un acuerdo entre informales y autoridad para puedan trabajar y dar un espacio de la vía para tránsito de vehículos. Pero las personas que se encontraban en la línea blanca fueron avisadas de que no podrían trabajar.



Sabemos que nuestra sociedad tiene un problema con la informalidad, y si las autoridades la avalan, siempre habrá un grupo que no estará conforme. ¡La norma debe ser para todos iguales, esperemos que las autoridades hagan prevalecer el orden y las leyes, todo en bienestar de la población!



