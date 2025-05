GRABADO el 17-05-2025

Callao: piden 2 mil soles para liberar a adolescente desaparecida

Jennifer Murayari, una joven de 17 años y estudiante de enfermería, lleva desaparecida desde la tarde del martes 13 de mayo. Salió de su casa en Bocanegra, Callao, rumbo a Plaza Norte, pero jamás llegó a su destino. Un video registrado ese día muestra uno de sus últimos momentos antes de perderse todo rastro de ella.



Su madre, quien aún mantiene la esperanza de encontrarla con vida, relató que tuvo una breve conversación con Jennifer por teléfono. Inicialmente le dijo que iba en una combi, pero luego admitió estar en un taxi y le envió una imagen parcial del vehículo. Desde entonces, no respondió más llamadas ni mensajes. A las 5 de la tarde, su celular ya estaba apagado.



La familia ha buscado sin descanso, pero en la zona donde desapareció no hay cámaras de seguridad que permitan rastrear el vehículo. Días después, el padre de Jennifer recibió una llamada sospechosa desde un número extranjero. Un hombre que se identificó como comandante afirmó tener a la joven rescatada, pero pidió 2000 soles para cubrir los gastos de su liberación, en lo que resultó ser una cruel extorsión.



LLAMAR AL 936 475 033



Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú no ha brindado resultados concretos. La familia, devastada, pide ayuda a la ciudadanía. Si alguien tiene información sobre el paradero de Jennifer Murayari, puede comunicarse al número 936 475 033. Cualquier dato puede ser crucial.





Ingresa a http://ptv.pe/443114 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 17/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

