GRABADO el 02-10-2025

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados"

El dirigente descarta que transportistas formales estén detrás de los actos de sabotaje.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".

Paro de transportistas: ¿Cuáles son los puntos donde se está viviendo con mayor intensidad?.

Paro de transportistas: No hay buses en el Callao y usuarios no pueden llegar a sus trabajos.

Martín Valeriano sobre el paro de transporte: "El Gobierno no tiene la voluntad para solucionar".

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora por la llegada de un bus.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 1 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Miércoles 1 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 1 de octubre del 2025.

Los millonarios contratos de 'El Jorobado' con los municipios de Carabayllo y Comas.

PNP desmiente falta de colaboración y presunto intento de sabotaje en captura de 'El Monstruo'.

Juan José Santiváñez renuncia como ministro de Justicia.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 01 de Octubre de 2025.

"El cedulón" electoral será un dolor de cabeza para los votantes.

El historial de 'Pequeño J', quien nació para ser sicario y ahora es acusado de triple crimen.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.