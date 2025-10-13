GRABADO el 13-10-2025

PNP crea División contra Extorsiones ante ola criminal que golpea al país

Ante el crecimiento alarmante de las extorsiones en el país, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la creación de una nueva División contra las Extorsiones, una unidad que se dedicará exclusivamente a la investigación criminal de este delito que afecta a miles de ciudadanos y empresarios. La medida busca frenar la ola de amenazas, cobros ilegales y ataques que vienen generando zozobra en distintas regiones.



En conferencia de prensa, el comandante general Óscar Arriola informó que esta división se implementará en un plazo máximo de 15 días y contará con un departamento especializado en atender los casos de extorsión contra el transporte público y privado, uno de los sectores más golpeados. Se creará la división de investigación de extorsiones, y dentro de su estructura un departamento exclusivo para los transportistas, señaló.



Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, destacó la necesidad de una respuesta institucional coordinada y solicitó la intervención del Congreso para consolidar el plan. El punto principal es crear, con la participación de todas las instituciones y poderes del Estado, un equipo especial autónomo y con presupuesto propio para combatir la extorsión y el sicariato, expresó. Entre las primeras acciones previstas figura el levantamiento del secreto bancario en un plazo máximo de seis horas para rastrear las cuentas usadas por los extorsionadores.



CUESTIONAMIENTOS AL FISCAL GÁLVEZ



Sin embargo, el anuncio llega en medio de cuestionamientos al propio fiscal Gálvez, recordado por haber archivado una denuncia por violación sexual contra el presidente José Jerí cuando era juez supremo. Él rechazó las críticas y pidió responsabilidad a la prensa. Mientras tanto, la población exige resultados concretos ante una delincuencia que no da tregua y reclama acciones inmediatas para frenar la ola de extorsiones, sicariato y miedo que azota al país.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

Elio Riera sobre candidatura de César Acuña: El objetivo es pasar a segunda vuelta.

Roxana Rocha: "López Aliaga será un presidente de lujo, transformará al Perú en potencia mundial".

Ricardo Márquez suena como posible primer ministro en el gobierno de José Jerí.

El Agustino: capturan a joven extorsionador que usaba drones para vigilar a sus víctimas.

PNP crea División contra Extorsiones ante ola criminal que golpea al país.

La sombra de Patricia Li: el poder oculto detrás del gobierno de José Jerí y Somos Perú.

Triple feminicidio en Argentina: tres peruanos son buscados y ya cuentan con orden de captura.

Protestan en Indecopi: alertan que 20 mil empleos están en riesgo por arancel al alambrón chino.

¡Poder Judicial restituye a Delia Espinoza como fiscal de la Nación! .

Gobierno de José Jerí acepta renuncia del Gabinete Ministerial de Eduardo Arana.

Fuerza Popular rechaza presidir el Congreso para evitar interferir en el proceso electoral.

Tras confirmar su candidatura en el sillón rojo: Rafael López Aliaga renuncia a la Alcaldía de Lima.

Rafael López Aliaga: reacciones en el Congreso tras su renuncia a la alcaldía de Lima.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.