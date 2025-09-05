Cobraba cupos y atacaba con cuchillo y pistola: Capturan a jalador de combi y así se justificó
Un sujeto amenazaba a choferes en pleno cruce de la avenida Izaguirre con la Panamericana Norte (Los Olivos, Lima). Las imágenes fueron difundidas por varios usuarios de internet. Sin embargo, al ser capturado, intentó negar su responsabilidad y excusarse en que esto ocurrió hace varios años.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 05 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Acaba la concesión de buses hacia Machu Picchu y no hay un plan B: ¿Qué pasará con los turistas?.
"En este mundial gana Perú": ¡Pan con chicharrón deleita paladares de otros países!.
Betssy Chávez sigue hospitalizada tras excarcelación: "Están evaluando si participará en audiencia".
Pese a las cámaras, los gritos y los serenos: Balean local de Tony Rosado y huyen como si nada.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 05 DE SETIEMBRE DEL 2025.
DETONAN EXPLOSIVOS EN VIVIENDA EN TRUJILLO: DETIENEN A PRESUNTOS CULPABLES DE ATENTADO.
Cobraba cupos y atacaba con cuchillo y pistola: Capturan a jalador de combi y así se justificó.
Caen 3 sospechosos del atentado: "Les dieron 200 soles por atentado" a casa de trabajadora minera.
¿PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA BETSSY CHÁVEZ? PIDEN PROLONGAR PLAZO.
Nuevo atentado en Trujillo deja 30 casas afectadas: "Nos están metiendo en un estado de terror".
Trujillanos indignados por constantes ataques: "Ahora es la ciudad de la eterna balacera".
Atacan a balazos local de Tony Rosado en Piura.
DETONAN EXPLOSIVO EN CASA EN TRUJILLO.
Vecinos de Trujillo gritan "Acuña nunca más" en rechazo al último ataque con explosivos.
Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.