GRABADO el 17-09-2025

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas

Con la coronación de sus reyes: Sefora I y Francisco I, programada para el viernes 19 de setiembre, la Asociación Síndrome de Down Amor sin Límites iniciará su participación en el Festival Internacional de La Primavera en la ciudad de Trujillo.

El evento de gala, denominado Modas de Corazón: el Síndrome de Down Florece, se realizará a las seis de la tarde en el auditorio Héctor Acuña.



Este atractivo desfile de modas reunirá cerca de 50 participantes, promoviendo la inclusión, el talento y la belleza de las personas con esta condición. En el marco del evento serán coronados como reyes del 2025: reina Sefora I: Sefora Lucía Ruiz y rey Francisco I: Francisco David Chalén.



Las actividades continuarán el domingo 21 con un pasacalle primaveral a las céntricas calles de la ciudad, el domingo 28 con el tradicional Corso Primaveral desde las 10 de la mañana y culminará el domingo 5 de octubre con el izamiento del pabellón nacional en la Plaza Mayor desde las 7 de la mañana en el marco del aniversario de La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.



La asociación síndrome de Down Amor Sin Límites que preside la profesora Aracely Quevedo, celebra sus 10 años de formación. Está integrada por más de un centenar de personas con habilidades diferentes y tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad , promoviendo la inclusión social, educativa y laboral sin excepciones, convencidos de que con el apoyo colectivo pueden alcanzar una vida plena como cualquier ser humano.



Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

