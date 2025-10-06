GRABADO el 06-10-2025

POLICÍA ROMPE ESPEJO de BUS durante PARO: DENÚNCIENME, NO tengo MIEDO LR

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE Durante el paro de transportistas de este lunes 6 de octubre se registró un enfrentamiento entre un agente de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Huáscar. En las imágenes se observa al efectivo preguntar quién es el dueño del bus para, posteriormente, acercarse con su porra y romper la luna de la cúster. La agresión del efectivo policial provocó la indignación de los presentes, quienes increparon al agente por su accionar. ¿Por qué rompe mi luna?, le reclamaron. Segundos después, el policía involucrado mira hacia la cámara, señala su placa y afirma: Denúncienme, no tengo miedo. En su solapero se puede leer el nombre del mayor M. Miranda R. Hasta el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre el incidente.

parodetransportistas parohoy paro6deoctubre



TE PUEDE INTERESAR

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE https://youtu.be/hW6imtbkTRE

CAOS por PARO HOY: Policías y TRANSPORTISTAS se ENFRENTAN en Carabayllo https://youtu.be/-FMpGZ6g3Rs

POLÉMICA por declaraciones del MINISTRO MALAVER tras asesinato de chofer https://youtu.be/8A-cEItYPQ



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

LaRepública



paro

paro hoy

paro hoy 6 de octubre

paro de transportistas

paro de transportistas hoy

paro hoy en vivo lima

paro 6 de octubre

paro de transportistas 6 de octubre

paro de transportistas 06 de octubre

paro de transportistas metropolitano

paro lunes 6 de octubre

paro 6 de octubre 2025

paro de transportistas hoy 6 de octubre

caos por paro de transportistas hoy

paro de transportistas EN VIVO

paro de transportistas EN VIVO hoy

paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre

enfrentamientos entre transportistas y PNP

enfrentamiento de la pnp y transportistas

paro de transportistas 2 de octubre

Ucrania lanza ATAQUE MASIVO: 251 DRONES contra 14 regiones rusas LR.

LO ÚLTIMO Paro de transportistas se agudiza en Lima y Callao HLR.

ECUADOR al límite: NOBOA impone ESTADO de EXCEPCIÓN NewsLR.

POLICÍA ROMPE ESPEJO de BUS durante PARO: DENÚNCIENME, NO tengo MIEDO LR.

Paro de transportistas de hoy: ¿Qué originó la masiva protesta? LR.

El SOL PERUANO: La MONEDA MÁS FUERTE de LATINOAMÉRICA en 2025 NewsLR.

¡EXIGEN SU RENUNCIA! 'Generación Z' protesta contra el Gobierno de Boluarte HLR.

TRUMP y LULA se reunirán en Brasil y Washington para reactivar relaciones LR.

En pleno paro, dejan granad y mensaje extorsivo en bus: delincuentes fueron capturados LR.

PROTESTAS juveniles en MARRUECOS: GenZ 212 desafía al GOBIERNO NewsLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 06 de octubre 2025 EnDirectoLR.

TENSIÓN COMERCIAL: Lula DESAFÍA a Trump y EXIGE fin de aranceles a productos brasileños LR.

SHEINBAUM a 1 año: ¿ÉXITO o CRISIS económica en MÉXICO? NewsLR.

La ANTÁRTIDA muestra señales de DESHIELO ACELERADO como el ÁRTICO NewsLR.

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE LR.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.