POLICÍA ROMPE ESPEJO de BUS durante PARO: DENÚNCIENME, NO tengo MIEDO LR
PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE Durante el paro de transportistas de este lunes 6 de octubre se registró un enfrentamiento entre un agente de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Huáscar. En las imágenes se observa al efectivo preguntar quién es el dueño del bus para, posteriormente, acercarse con su porra y romper la luna de la cúster. La agresión del efectivo policial provocó la indignación de los presentes, quienes increparon al agente por su accionar. ¿Por qué rompe mi luna?, le reclamaron. Segundos después, el policía involucrado mira hacia la cámara, señala su placa y afirma: Denúncienme, no tengo miedo. En su solapero se puede leer el nombre del mayor M. Miranda R. Hasta el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre el incidente.
parodetransportistas parohoy paro6deoctubre
