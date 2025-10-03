Congreso apela pensión vitalicia para Pedro Castillo Primera Edición Noticias Perú
El Congreso del Perú anunció que apelará la sentencia del Poder Judicial que otorga una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. El exmagistrado Óscar Urviola cuestiona esta decisión, alegando que Castillo enfrenta una denuncia constitucional que lo excluiría del beneficio. El caso plantea un debate sobre quién debe recibir fondos públicos de forma vitalicia en el país.
