GRABADO el 14-09-2025

César Hildebrandt en vivo

El análisis de lo que ocurre en el país sin censuras. ¡No te pierdas el podcast político más visto del país! Todos los lunes minutos antes de las 21:00.

Desde Hildebrandt en sus trece

El Dorado a lo bestia.

Último acto.

El libro que tanto temen.

El candidato 2026.

Todos asqueados.

La gente se hartó.

Porky incita al asesinato.

Vizcarra 1, Castillo 2.

Volvió apaleado.

La llorona.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Hildebrandt en sus trece

video

El Dorado a lo bestia

video

Último acto

video

El libro que tanto temen

video

El candidato 2026

video

Todos asqueados

video

La gente se hartó

video

Porky incita al asesinato

video

Vizcarra 1, Castillo 2

video

Volvió apaleado

video

La llorona

video

César Hildebrandt en vivo

video

César Hildebrandt en vivo

video

César Hildebrandt en vivo

video

César Hildebrandt en vivo

video

César Hildebrandt en vivo

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial sin Automóvil

Día Mundial sin Automóvil

Día del Epidemiólogo Peruano

Día del Epidemiólogo Peruano

Festival Sine Do End Dari o Fiesta de mi Tierra en Madre de Dios

Festival Sine Do End Dari o Fiesta de mi Tierra en Madre de Dios

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fundación de la ciudad de Rioja (San Martín)

Fundación de la ciudad de Rioja (San Martín)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 22 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo